Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Битва на Волхове. «Оптимизм центра во многом был навеян нашими довольно бодрыми донесениями»

Битва на Волхове. «Оптимизм центра во многом был навеян нашими довольно бодрыми донесениями»

Немецкие солдаты в болоте Мясного бора. 1942 г. Ленинградское направление После успешного контрнаступления под Москвой 5 января 1942 года советская Ставка приняла решение сохранить стратегическую инициативу и провести ряд наступательных операций от Балтики до Чёрного моря.

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