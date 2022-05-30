Битва на Волхове. «Оптимизм центра во многом был навеян нашими довольно бодрыми донесениями»

Немецкие солдаты в болоте Мясного бора. 1942 г. Ленинградское направление После успешного контрнаступления под Москвой 5 января 1942 года советская Ставка приняла решение сохранить стратегическую инициативу и провести ряд наступательных операций от Балтики до Чёрного моря.