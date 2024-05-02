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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района вместе с «Родительским патрулем» провели акцию «Велосипед и СИМ – по правилам»

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района вместе с «Родительским патрулем» провели акцию «Велосипед и СИМ – по правилам»

Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение безопасности велосипедистов, предотвращение происшествий на данном виде транспорта.

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