💡 В Феодосии без света остались почти 15 тысяч жителей По информации Минтопэнерго Крыма, на подстанции произошла авария.
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💡 В Феодосии без света остались почти 15 тысяч жителей По информации Минтопэнерго Крыма, на подстанции произошла авария.