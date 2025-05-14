Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ: над Черным морем девять дронов, еще три над террито.Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ: над Черным морем девять дронов, еще три — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
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