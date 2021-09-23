Блинкен: Иран пока не дал согласия возобновить переговоры по СВПД

Власти Ирана пока не сообщили о своей готовности к возобновлению переговоров в Вене по возвращению к «ядерной сделке», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.
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