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Блинкен: Иран пока не дал согласия возобновить переговоры по СВПД

Блинкен: Иран пока не дал согласия возобновить переговоры по СВПД

Власти Ирана пока не сообщили о своей готовности к возобновлению переговоров в Вене по возвращению к «ядерной сделке», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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