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Регионы России

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Трамп подтвердил возможность передачи Украине менее продвинутых систем Patriot

Трамп подтвердил возможность передачи Украине менее продвинутых систем Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной передаче Украине лицензий на менее продвинутую версию зенитных ракетных комплексов Patriot.

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