Челябинск примет 2500 участников Всероссийского слета студотрядов

В ноябре Челябинск примет 67-й Всероссийский слет студенческих отрядов. За 67 дней до открытия в городе начали отсчет времени до этого события и установили стелу на пешеходной улице Кирова, сообщили в пресс-службе Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов.