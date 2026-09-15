Челябинск примет 2500 участников Всероссийского слета студотрядов

В ноябре Челябинск примет 67-й Всероссийский слет студенческих отрядов. За 67 дней до открытия в городе начали отсчет времени до этого события и установили стелу на пешеходной улице Кирова, сообщили в пресс-службе Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
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