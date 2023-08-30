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Байрон Скотт: «Леброн доберется до отметки 40 тысяч очков. Трудно представить, что кто-то побьет его рекорд»

Бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт ожидает, что нынешний лидер команды Леброн Джеймс в обозримом будущем наберет 40-тысячное очко в НБА.

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