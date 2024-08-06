#Сводка на утро 6 августа 2024 года ▪Около полуночи ВС России нанесли ракетный удар шестью «Искандерами» по Киевской области, после чего отработали наши «Герани» (Вышгородский район).
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#Сводка на утро 6 августа 2024 года ▪Около полуночи ВС России нанесли ракетный удар шестью «Искандерами» по Киевской области, после чего отработали наши «Герани» (Вышгородский район).
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