Юрий Ильинов

Украинские ресурсы сообщают о вхождении ВС России в якобы «освобождённую» ГУР МО Украины Кругляковку Село Кругляковка под Купянском, которое героически «освобождало» ГУР МО Украины в течение целой недели, оказалось под контролем российских войск, по крайней мере, часть села точно. Об этом сообщает украинский ТГ-канал «Страна.ua» со ссылкой на сообщения военнослужащих ВСУ. По данным от украинских военных, штурмовые группы ВС России при поддержке бронетехники вошли в Кругляковку, предприняв попытку рассечь украинскую группировку на левом берегу реки Оскол. Контроль над этим селом позволяет ВС России контролировать важнейший логистический маршрут ВСУ через реку к югу от Купянска. Как сообщают всушники, за вчерашний день ВС России провели до трех атак на село, сумев закрепиться в северной его части, а также на окраине прилегающего леса. Попытки противника выбить наши подразделения с занятых позиций успехом не увенчались. Противник предпринял попытку разделить наши группировки на две части. Механизированные колонны с танками и БМП совершили накат на населенный пункт Кругляковка. (...) Противнику удалось зайти в населенный пункт и на окраину леса в количестве до взвода. — приводит канал слова одного из украинских военных. Ранее ГУР МО Украины сняло постановочный ролик о «сражении» за Кругляковку, которую якобы занимали российские войска. На самом деле, наших в селе не было, они только подступали к нему. А вот вчера всё-таки зашли в «освобожденное» село, по-видимому, ГУР теперь придется их снова «выбивать».