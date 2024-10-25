СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Если среднеазиатские мигранты не сделают выводов, то они следующие. Не злите медведя и он вас не тронет!Цыгане бегут семь...
  • Ингерман Ланская
    а ты, значит, нацист. швеция тебе, нацисту, серпом по яйцам.... сколько ж вас ублюдков бандеро-нацистов по Русскому н...Цыгане бегут семь...
  • Олег Самойлов
    Гы! "...снизить возраст мобилизации до 14 лет, если Украина будет «на грани уничтожения»..."!  Что, новый гитлер-югенд?«Обезьяны» ВСУ. Н...

Путин загадал Западу новую загадку о присутствии северокорейцев на территории России

Путин загадал Западу новую загадку о присутствии северокорейцев на территории России

Фото: коллаж Царьграда. Президент России Владимир Путин загадал Западу новую загадку о присутствии северокорейцев на территории нашей страны, отвечая на вопросы журналистов после саммита БРИКС-2024.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MB
Marina Bubon
Умеет Темнейший нагнать холоду заокеанским друзьям👍🤣
Ответить
14 час.
Владислав Владислав
Отличная новость и материал для анализа!
Ответить
12 час.
Eduard
Это дело наше и Северной Кореи.Эти Западные наглецы влезли нагло на Украину,которая к ним не отномжсится,а нас морали учат,
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх