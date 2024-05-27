Опасный случай турбулентности произошел над Турцией: восемь человек госпитализированы

Восемь человек доставлены в больницу после турбулентности на рейсе из Дохи в Дублин. Самолет авиакомпании Qatar Airways благополучно приземлился в воскресенье, но шесть пассажиров и шесть членов экипажа сообщили о травмах.
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