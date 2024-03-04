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Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Парки Московской области — популярное место отдыха для гостей и жителей региона. Только за неделю их посетили более 1,2 миллиона человек, что почти на 400 тысяч больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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