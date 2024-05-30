Замминистра иностранных дел КНР посетит США

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по приглашению американской стороны в период с 30 мая по 2 июня будет находиться в США с визитом, объявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.