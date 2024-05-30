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Китай

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Замминистра иностранных дел КНР посетит США

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по приглашению американской стороны в период с 30 мая по 2 июня будет находиться в США с визитом, объявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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