Замминистра иностранных дел КНР посетит США

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по приглашению американской стороны в период с 30 мая по 2 июня будет находиться в США с визитом, объявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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