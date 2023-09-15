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Тренер "Зенита" Семак назвал форварда Месси "космическим интеллектом"

Тренер "Зенита" Семак назвал форварда Месси "космическим интеллектом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на встрече со студентами в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого сравнил аргентинского форварда "Интер Майами" Лионеля Месси и португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

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