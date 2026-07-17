«Ямал Гурмэ» расширит географию продаж по России

В Казани на территории Московского рынка 17 июля открыли фирменный магазин регионального продуктового бренда «Ямал Гурмэ» с рыбной и мясной продукцией ямальских производителей, сообщили в пресс-службе департамента АПК ЯНАО.
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