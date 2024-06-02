США запустят две межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня

Запуски призваны продемонстрировать готовность американских ядерных сил и средств сдерживания.Соединенные Штаты Америки намерены провести два тестовых пуска межконтинентальной баллистической ракет Minuteman III.
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