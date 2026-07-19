ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой

ВС России нанесли массированный удар по Одесской области. Атаке подверглись порт Южный, тренировочная база Вооруженных сил Украины (ВУ) и склад военной техники, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
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