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Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

С целью снизить себестоимость продукции, сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения правительство РФ обнулило пошлины на импортные куриные яйца, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Обнулить нужно министра с\х и его Фаберже!
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