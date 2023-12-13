Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

С целью снизить себестоимость продукции, сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения правительство РФ обнулило пошлины на импортные куриные яйца, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
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