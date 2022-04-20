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Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз

Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз

О дефиците технологического оборудования, с которым TSMC пришлось столкнуться в этом году, руководство компании рассказало на недавней квартальной конференции.

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