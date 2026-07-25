Епископ Силуан призвал верующих в День крещения Руси обратиться к истории

Викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) заявил, что верующим в преддверии Дня крещения Руси следует обратиться к русской истории, вознести молитву и стремиться жить по заветам равноапостольного князя Владимира.
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