Мошенники придумали новые уловки для клиентов маркетплейсов: как не потерять аккаунт

Мошенники придумали новые уловки для клиентов маркетплейсов: как не потерять аккаунтМошенники нашли новый способ использовать обычные покупки в интернете против клиентов маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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