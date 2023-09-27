Ученые выяснили, какие признаки являются предвестниками ранней менопаузы

Симптомы у женщин, связанные с ранней менопаузой и сердечно-сосудистыми проблемами в более пожилом возрасте, определили ученые из Швеции, сообщается 25 сентября в пресс-релизе Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM) со ссылкой на научное издание JAMA Network Open.