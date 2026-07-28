Когда для «ошеломляющих фото и видео» достаточно и двух камер: новые подробности о Vivo S2

Смартфон получит две 50-мегапиксельные камерыVivo начала тизерную кампанию нового смартфона Vivo S2. Компания подтвердила, что устройство будет представлено в ближайшее время, однако официальную дату анонса пока не назвала.
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