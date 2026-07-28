iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Когда для «ошеломляющих фото и видео» достаточно и двух камер: новые подробности о Vivo S2

Когда для «ошеломляющих фото и видео» достаточно и двух камер: новые подробности о Vivo S2

Смартфон получит две 50-мегапиксельные камерыVivo начала тизерную кампанию нового смартфона Vivo S2. Компания подтвердила, что устройство будет представлено в ближайшее время, однако официальную дату анонса пока не назвала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии