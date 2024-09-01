Концерт к 185-летию музея на Бородинском поле прошел в Можайске

Бородинскому музею-заповеднику под Можайском исполнилось 185 лет. В честь этой знаменательной даты в музее состоялся торжественный концерт, на котором звучали слова поздравлений в адрес музейных работников, которые воссоздают историю России и ее величайших событий.
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