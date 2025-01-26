Профессор Виноградов рассказал, кому в феврале увеличат пенсию в два раза

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Уже в следующем месяце некоторые категории пожилых россиян получат повышенные пенсии, а дополнительная индексация страховых выплат в соответствии с фактическим уровнем инфляции за прошлый год затронет всех получателей.
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