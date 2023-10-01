В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО Вооружённых сил России пресекли очередную попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили 1 октября в Минобороны РФ.
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