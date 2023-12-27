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Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины

Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины

Эксперты оценили план ЕС оказать помощь Украине в обход Венгрии @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Анастасия Куликова,Илья Абрамов Еврочиновники надеются к февралю 2024 года заставить пересмотреть Венгрию свое мнение о финансировании Киева.

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