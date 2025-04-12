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Царьград

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Президент Аргентины Хавьер Милей снял ограничения на покупку долларов навсегда

Президент Аргентины Хавьер Милей снял ограничения на покупку долларов навсегда

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об окончательной отмене ограничений na покупку долларов. Министр экономики Луис Капуто подтвердил, что с 14 апреля ограничения, действовавшие несколько лет, будут сняты.

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Комментарии
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M T
Соблазн платить народу фантиками, называя их деньгами - бывал не только в Аргентине. Вечной такая схема не бывала никогда. Не учите народ, как работать. Научитесь, как платить.
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14 час.
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