Сослуживец вице-губернатора Ефремова раскрыл обстоятельства его гибели в зоне СВО

Депутат Тарабарин рассказал о возможной причине гибели вице-губернатора Приморского края на СВО.Автомобиль вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова в воскресенье, 2 февраля, подорвался на магнитной мине или был атакован боевым дроном с воздуха.
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