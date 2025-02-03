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Сослуживец вице-губернатора Ефремова раскрыл обстоятельства его гибели в зоне СВО

Сослуживец вице-губернатора Ефремова раскрыл обстоятельства его гибели в зоне СВО

Депутат Тарабарин рассказал о возможной причине гибели вице-губернатора Приморского края на СВО.Автомобиль вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова в воскресенье, 2 февраля, подорвался на магнитной мине или был атакован боевым дроном с воздуха.

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