США решили ввести новые санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном

США намерены ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества России с КНДР и Ираном. По слова представителя Белого дома Джона Кирби, ограничительные меры будут «введены в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия».
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