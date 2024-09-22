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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Коллаборация Dodo Pizza и Genshin Impact заканчивается досрочно Начавшаяся всего неско...

Коллаборация Dodo Pizza и Genshin Impact заканчивается досрочно Начавшаяся всего неско...

Коллаборация Dodo Pizza и Genshin Impact заканчивается досрочноНачавшаяся всего несколько дней назад коллаборация между Genshin Impact и Dodo Pizza должна была продлиться до 18 ноября текущего года, но фанаты игры оказались слишком заинтересованными во вкусной еде и мерче, а потому коллаборация заканчивается досрочно.

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