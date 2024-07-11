Новая нейросеть Ростеха повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%

Фото: Виктор Молодцов ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%.
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