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Ростех

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Новая нейросеть Ростеха повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%

Новая нейросеть Ростеха повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%

Фото: Виктор Молодцов ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%.

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