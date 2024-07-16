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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сет Карри продолжит выступать за «Шарлотт». Стороны подпишут 1-летний контракт

Атакующий защитник (33 года, 185 см) подпишет с клубом 1-летний контракт. Карри перешел в «Шарлотт» из «Далласа» в феврале в рамках обмена Пи Джей Вашингтона.

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