«Металлург» в упорном противостоянии одолел «Амур»

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске с трудом обыграл «Амур» – 3:2. Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы активно начали матч, и уже на первой минуте один из хоккеистов «Амура» отправился на скамейку штрафников за нарушение у своих ворот.