Партнером БРИКС станет еще одна страна

Посол Чеонг Лун Лай: партнером БРИКС станет Малайзия Власти Малайзии в ноябре получили официальное пригласительное письмо о вступлении в БРИКС, рассказал ТАСС посол азиатской страны в Москве Чеонг Лун Лай.
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