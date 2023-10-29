Гол Чалова помог ЦСКА нанести “Краснодару” первое поражение в сезоне

В центрально матче 13-го тура РПЛ ЦСКА на домашней арене переиграл лидера турнира “Краснодар” – 1:0. © Российская Газета Матч между этими командами получился ярким, боевым, с обилием опасных моментов и борьбы.
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