Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида, совершающий турне по странам G7 в преддверии саммита «Большой семерки», посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.
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