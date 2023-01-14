Военное обозрение

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  • Sergiy Che
    Надо к ним ЧВК "Вагнер" - пусть оттуда начинают на встречу пробивать коридор!...)))Глава Приднестров...
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  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...

Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

Медведев: Премьеру Японии Кисиде после заявлений о России и ядерном оружии следует совершить сеппуку

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида, совершающий турне по странам G7 в преддверии саммита «Большой семерки», посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.

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