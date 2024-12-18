"Собачий" холод: синоптики обещают резкое похолодание. 🥶🥶🥶 Вслед за атлантическим циклоном, несущим в регион осадки и непривычную для зимы высокую температуру, придет новый посланник Атлантики.
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"Собачий" холод: синоптики обещают резкое похолодание. 🥶🥶🥶 Вслед за атлантическим циклоном, несущим в регион осадки и непривычную для зимы высокую температуру, придет новый посланник Атлантики.