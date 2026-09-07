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На Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»

Восстановлена линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1», ремонт которой начался 5 сентября и ещё не был введён в эксплуатацию до официального запуска.

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