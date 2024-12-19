Соревнования среди детей и подростков по биатлону ´Снежный снайпер´.

С целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений, дальнейшего развития и популяризации биатлона как вида спорта, вовлечения в занятия им детей и подростков с 11.