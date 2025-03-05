Сообщается, что Amazon разрабатывает собственную модель «рассуждений» на основе искусственного интеллекта

Сообщается, что компания Amazon хочет принять участие в игре с «рассуждающими» моделями ИИ. По данным Business Insider, Amazon разрабатывает модель ИИ, которая будет включать в себя продвинутые возможности «рассуждения», аналогичные таким моделям, как o3-mini от OpenAI и R1 от китайской лаборатории ИИ DeepSeek.