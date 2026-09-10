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«Они никогда не воспринимали нас отдельной державой!» – молдавский русофоб скулит по украинской методичке

«Они никогда не воспринимали нас отдельной державой!» – молдавский русофоб скулит по украинской методичке

Посла РФ в Кишиневе Олега Озерова нужно выслать из Молдовы, поскольку молдавский посол Лилиан Дарий, отозванный в августе «для консультаций» после падения случайно залетевшего с Украины российского дрона, уже не вернётся в Москву.

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