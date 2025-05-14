Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Предали все идеи Жириновского! Всегда знал, что нынешний лидер, просто горлопан, с ветром в голове!!!Диаспоры нашли св...
  • Eduard
    Ничего эстгнского на самом деле нет!Нота протеста от ...
  • Eduard
    Небо не ваше,море не ваше,земля тоже российская,купленая Россией!Нота протеста от ...

Жителям Новосибирской области назвали условия для получения пенсионных накоплений одной выплатой

Жителям Новосибирской области назвали условия для получения пенсионных накоплений одной выплатой

Единовременная выплата доступна женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений более чем 3800 жителей региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх