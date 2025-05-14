Жителям Новосибирской области назвали условия для получения пенсионных накоплений одной выплатой

Единовременная выплата доступна женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений более чем 3800 жителей региона.
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