ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ждули. Как зэки профессионально ловят женщин на любовь

Ждули. Как зэки профессионально ловят женщин на любовь

Статистика говорит, что почти у каждого заключенного мужчины есть девушка или жена. В социальных сетях они собираются в большие сообщества, поддерживают друг друга, делятся переживаниями и мечтают о семейном счастье.

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