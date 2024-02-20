Ждули. Как зэки профессионально ловят женщин на любовь

Статистика говорит, что почти у каждого заключенного мужчины есть девушка или жена. В социальных сетях они собираются в большие сообщества, поддерживают друг друга, делятся переживаниями и мечтают о семейном счастье.
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