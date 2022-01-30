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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи

В воскресенье, 30 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.  Новосибирское «Динамо» на своей площадке сыграет с одноклубницами из Москвы.

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