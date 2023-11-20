Мария Захарова прокомментировала статью Джо Байдена в Washington Post

Использованы материалы: Global Look Press/White House/via Globallookpress.com, Petrov Sergey/news.ru В газете The Washington Post недавно появилась большая статья, авторство которой приписывают президенту США Джо Байдену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии