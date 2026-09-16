В число самых популярных каналов Rutube вошли "Едим дома", "Пятница" и Дмитрий Пучков

В топ самый просматриваемых каналов Rutube входят «Едим дома» (суммарные просмотры 127 962 562), «Радио «Комсомольская Правда» (63 695 495), Lisfox (43 892 006), «Пятница» (35 744 985), «Не фоrmat» (30 536 954), Дмитрий Пучков (28 921 669), «Твой кинотеатр|Movie time cinema» (27 572 958), «Саня во Флориде» (27 014 082), «День ТВ» (25 320 830) и SeeZee (24 624 315).
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