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Вот история

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Почему личная инфляция всегда выше официальной: взгляд из продуктовой корзины

Почему личная инфляция всегда выше официальной: взгляд из продуктовой корзины

Раз за разом, стоя у полки с привычными товарами, ловлю себя на мысли, что между сводками новостей и тем, что происходит с ценниками, образовалась какая-то невидимая, но очень ощутимая пропасть.

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