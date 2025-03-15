Карлос Сайнс: «В третьем сегменте не знал, как собрать время круга, и допустил несколько ошибок»

Пилот «Уильямса» считает результаты квалификации к Гран-при Австралии успехом для команды. В Мельбурне Карлос Сайнс и Алекс Албон вместе прошли в третий сегмент: испанец показал 10-е время, в то время как его напарник стал шестым.